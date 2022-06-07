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107-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия

KIDK: 107-летняя американка назвала счастье секретом долгой жизни

Фото: shutterstock

107-летняя жительница американского штата Айдахо Наоми Уайлд раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает KIDK.

Американка отпраздновала 107-й день рождения в кругу семьи и друзей, порыбачила с ними в честь праздника и даже прокатилась на верблюде. Женщина призналась, что, несмотря на возраст, по-прежнему любит азартные игры, леденцы, сухие завтраки и диетическую колу.

Главным секретом долгой жизни Уайлд назвала счастье. «Нужно быть позитивным и счастливым. Люди хотят быть вместе, потому что нет ничего лучше, чем иметь друзей и семью. А если ты сварлив, или они недовольны жизнью, или никто не хочет быть рядом с тобой, тогда зачем жить так долго?» — объяснила она.

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Уайлд не в первый раз ярко отмечает свой день рождения. Когда ей было 104 года, она каталась на слоне, а в прошлом году пролетела на вертолете над родным городом.

Ранее сообщалось, что житель США, отпраздновавший 103-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Он назвал причиной своего долголетия активный образ жизни и регулярные занятия аквааэробикой.

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Рузанна Акмалтдинова
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