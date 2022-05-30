103-летний мужчина раскрыл секрет активного долголетия

WTXF-TV: 103-летний Чарли Дункан из США назвал аквааэробику причиной своего долголетия

Житель США, отпраздновавший 103-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает WTXF-TV.

Чарли Дункан отметил знаменательную дату вместе с друзьями и родственниками в пятницу, 27 мая, в одном из ресторанов его родного города Вудсток, штат Джорджия. Мужчина назвал причиной своего долголетия активный образ жизни и регулярные занятия аквааэробикой. «Постарайтесь жить правильно, правильно питаться и всегда чем-то заниматься», — посоветовал 103-летний ветеран Второй мировой войны.

Дункана призвали в армию в 1944 году в качестве военного инженера. Он прошел обучение в Нью-Йорке, а после был отправлен в Великобританию. Мужчина занимался наведением понтонных переправ через реки. За год службы он побывал во Франции, Бельгии и Германии. Дункан признался, что ему очень повезло, так как за это время его подразделение поучаствовало только в одном настоящем бою.

К возрасту долгожитель относится с юмором. Когда у него спросили о самочувствии, он заявил, что с годами стал разве что уставать немного больше. «А как вообще должен чувствовать себя 103-летний человек?» — поинтересовался он.

Ранее сообщалось, что жительница США отпраздновала 102-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Эстер Хейлиг считает, что прожила так долго благодаря домашней еде.