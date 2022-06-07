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Россия отказалась поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Постпред РФ Ульянов заявил, что Москва отказалась поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов . Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter-аккаунте заявил, что Москва отказалась поддерживать резолюцию МАГАТЭ по Ирану.

Рассмотрение резолюции пройдет в ходе заседания Совета управляющих агентства на текущей неделе.

«Становится все более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД. Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией», — заявил Ульянов.

В феврале сообщалось, что стороны на переговорах в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. «После недель интенсивных переговоров мы как никогда ранее близки к соглашению, однако соглашение не будет достигнуто, пока не будет согласовано все», — заявил иранский представитель Багери Кяни.

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Марина Совина
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