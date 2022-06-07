Мигранты-строители начнут выбирать место работы

Руководитель проектов Garnet Сивова заявила, что мигранты будут тщательнее выбирать работу

Мигранты, работающие на стройках в России, будут тщательнее выбирать место работы. Такой прогноз «Ленте.ру» дала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Эксперт заявила, что количество желающих вернуться на родину мигрантов из Средней Азии не увеличивается. Это связано с тем, что в Таджикистане и Узбекистане по-прежнему меньше рабочих мест, а медицинская помощь находится на низком уровне. На фоне нынешней экономической ситуации мигранты начнут выбирать работу в российских мегаполисах, исходя из более понятных задач и выгодной оплаты труда.

«Найти хорошую бригаду и раньше было сложной задачей, а сейчас работодателю для привлечения и удержания таких сотрудников придется изменить не только отношение, но и уровень финансового вознаграждения», — отметила Сивова. Она добавила, что отношение к иностранным строителям изменится в лучшую сторону.

В феврале в Национальном объединении строителей заявили о нехватке двух миллионов рабочих-мигрантов. Представители организации заявили, что российская строительная отрасль не справится без привлечения иностранной рабочей силы.