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В России захотели предотвращать банкротства по-новому

Минэкономразвития разработало законопроект о досудебной санации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России может появиться новый механизм досудебной санации, направленный на восстановление платежеспособности должников и предотвращение банкротств. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития, пишет РБК.

В ведомстве хотят, чтобы у должников была возможность избежать затрат, связанных с процедурой банкротства, а также получить отсрочку по налогам. Тот механизм досудебного урегулирования задолженности через мировое соглашение, который действует сейчас, вызывает проблемы, и их требуется разрешить на законодательном уровне, утверждают в министерстве.

Предлагаемая в инициативе досудебная санация — это соглашение, которое заключается между должником (и компанией, и физическим лицом) и его кредиторами. По условиям соглашения могут быть изменены порядок и сроки исполнения обязательств должника или полное их прекращение: посредством предоставления отступного, конвертации требований в доли в уставном капитале, акции или ценные бумаги должника, замены одних обязательств другими или даже прощения долга.

Кроме того, должник или другие лица могут получить возможность предоставить залог, поручительство или другое обеспечение по обязательствам должника. Возможны и другие условия: так, кредиторы могут обязаться не добиваться банкротства до определенного срока, должники могут взять на себя обязанность совершать определенные соглашением сделки только с согласия кредиторов и раскрывать кредиторам сведения о наступлении определенных обстоятельств.

Авторы законопроекта предполагают, что на время действия соглашения о досудебной санации начатое в отношении должника исполнительное производство должно быть прекращено, а возбуждение новых было запрещено. Также должник получит возможность избежать затрат, связанных непосредственно с процедурой банкротства.

По оценкам председателя Банкротного клуба Олега Зайцева, соглашение о досудебной санации дает такие преимущества, как быстрота и конфиденциальность. По его словам, законопроект особенно актуален в период действия моратория на принудительное банкротство.

Платон Щукин
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