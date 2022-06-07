Минобороны доложило о 12 сбитых беспилотниках ВСУ под Харьковом и Николаевом

МО РФ заявило о 12 сбитых украинских беспилотниках в Харьковской и Николаевской областях

За минувшие сутки российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Николаевской областях. Об этом заявил журналистам во вторник, 7 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства доложил, что украинские беспилотники были сбиты в харьковских селах Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малы Проходы. Один беспилотный летательный аппарат противника подбили в николаевском селе Васильевка.

Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 170 солдат ВСУ, 9 танков, 2 установки РСЗО «Град», батарею полевой артиллерии и 8 автомобилей различного назначения, пояснили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.