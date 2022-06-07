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Мужчина по ошибке получил от торговца 275 тысяч рублей и сразу же их потратил

SCMP: покупатель по ошибке получил от торговца крупную сумму и отказался возвращать ее

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мужчина в китайском городе Чунцин, провинция Сычуань, по ошибке получил от торговца фруктами 30 тысяч юаней (275,1 тысячи рублей), предназначавшиеся поставщику, и отказался их возвращать. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Торговец фруктами по фамилии Хуан переехал в Чунцин полгода назад и начал заниматься оптовой торговлей фруктами. Недавно он собирался перевести крупную сумму через приложение WeChat, но ошибся номером и отправил их бывшему покупателю. «В то утро брат позвонил и попросил, чтобы я отправил ему деньги для закупки некоторых товаров. Положив трубку, я перевел деньги, но тут же понял, что ошибся и отправил их не тому человеку», — пояснил он.

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Осознав ошибку, китаец пытался позвонить бывшему покупателю, но безуспешно. Получивший деньги мужчина по фамилии Чжэн проигнорировал попытки торговца связаться с ним и заблокировал его номер. Когда Хуан стал звонить с других телефонных номеров, Чжэн отключил свой мобильный телефон. Спустя несколько дней он наконец ответил на звонок, признался, что сразу же потратил все деньги, и добавил, что ему потребуется много времени на то, чтобы вернуть их. До этого Хуан и Чжэн виделись всего один раз.

Жена Хуана предложила мужчинам пойти в полицию и подписать документ о долговом обязательстве в присутствии сотрудников правоохранительных органов, но Чжэн отказался. В полиции заявили, что у них нет полномочий заставить Чжэна вернуть деньги, и порекомендовали обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании получила 775 тысяч фунтов стерлингов (59,6 миллиона рублей) на свой банковский счет от Управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества и не смогла вернуть их. В итоге женщина потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) из случайно полученной суммы и спустя год и три месяца обратилась в газету, чтобы рассказать о случившемся и получить поддержку.

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Алиса Дмитриева
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