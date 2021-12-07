Налоговая случайно перечислила 76 миллионов рублей на счет женщины и не заметила

Жительница Великобритании получила 775 тысяч фунтов стерлингов (76,3 миллиона рублей) на свой банковский счет от Управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества и не смогла вернуть деньги обратно. Об этом пишет The Guardian.

В августе 2020 года самозанятая мать пятилетнего ребенка, чье имя не называется, неожиданно получила крупную сумму денег. «Это было похоже на что-то из голливудского фильма, и после того, как я оправилась от шока, я просто предположила, что кто-то поймет, что совершил огромную ошибку, и быстро заберет деньги обратно. Но никто этого не сделал, и деньги так и остались лежать на моем счету», — отметила женщина.

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Сначала британка попыталась связаться с Управлением по налоговым и таможенным сборам Ее Величества и вернуть случайно перечисленные средства, но дозвониться не получалось. Тогда она стала надеяться на то, что ошибку заметят, когда она будет оплачивать налог за 2020 год, однако и после оформления платежа ничего не поменялось.

В итоге женщина потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) из случайно полученной суммы и спустя год и три месяца обратилась в The Guardian, чтобы рассказать о случившемся и получить поддержку. Сотрудники газеты выяснили, что ошибку допустил один из работников Управления при попытке выплатить британке возврат таможенной пошлины на посылку стоимостью 23,39 фунта стерлингов (2,3 тысячи рублей).

Сообщается, что эти деньги не предназначались другому лицу или компании, и, возможно, они никогда бы не были обнаружены, если бы женщина не обратилась в газету. Эксперт по личным налогам сказал The Guardian, что за 30 лет работы он никогда не сталкивался с подобным случаем.

Теперь с британкой должны связаться представители Управления, чтобы обсудить наиболее комфортный для нее график выплат потраченных 20 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка из английского города Челтенхем, графство Глостершир, нашла у себя под дверью анонимно подброшенный конверт с деньгами. В конверте оказалось 100 фунтов (10 тысяч рублей).