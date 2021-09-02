Незнакомец подбросил деньги под дверь матери-одиночке

Мать-одиночка из Англии нашла у себя под дверью конверт с деньгами от незнакомца

Мать-одиночка из английского города Челтенхем, графство Глостершир, нашла у себя под дверью анонимно подброшенный конверт с деньгами. Об этом сообщает издание The Mirror.

30-летняя Николь Тирни нуждалась в деньгах и была вынуждена обращаться в продовольственные фонды, чтобы прокормить детей во время летних каникул. Она была поражена, когда ее дети прибежали с конвертом, на котором было написано: «Акт случайной доброты».

В конверте оказалось 100 фунтов (10 тысяч рублей). Женщина спрашивала подруг, не знают ли они, кто мог подбросить ей деньги, но ответа не получила. «Мне до сих пор не верится в то, что это произошло со мной. Я не знаю, кто это сделал, но я хочу, чтобы он знал, как много это значит для нас. Я мать-одиночка с двумя детьми, и мне приходилось очень тяжело, особенно во время школьных каникул. Хочется куда-нибудь сводить детей, но не можешь этого себе позволить», — рассказала англичанка.

Женщина решила сообщить анониму, насколько значительную помощь он оказал ее семье. Англичанка написала открытое письмо в Facebook. Ее пост привлек внимание общественности. В нем женщина поблагодарила неизвестного благодетеля за доброту.

«Это вернуло мою веру в человечество. Спасибо от самого сердца», — написала она.

На вопрос, как она собирается потратить деньги, Тирни сказала, что пока не знает. «Я думаю, что пока буду просто сидеть и смотреть на них. Если честно, наверное, я просто куплю еды», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, получила рождественскую открытку с деньгами в подарок от незнакомки в торговом центре. «Надеюсь, этот маленький подарок украсит ваше Рождество», — говорилось в открытке.

