Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию

Экс-прокурор из Перми Мурай получил 11 лет за взятки и лишился звания старшего советника

Дзержинский районный суд Перми приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего прокурора Индустриального района города Сергея Мурая, признав его виновным в коррупции. Об этом сообщает РБК.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Его оштрафовали на десять миллионов рублей и лишили звания старшего советника юстиции. Мурай признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток на общую сумму 2,15 миллиона рублей и посредничестве при передаче 3,83 миллиона рублей бывшему главному судебному приставу Пермского края Игорю Кожевникову. Экс-прокурор также совершил служебный подлог и подстрекательство к превышению должностных полномочий.

1 июня сообщалось об объявлении в международный и федеральный розыск бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ей заочно предъявили обвинение по статье 290 («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Басманный суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. В 2016 году президент России Владимир Путин присвоил Кузьменок чин государственного советника юстиции третьего класса. Тогда она стала второй женщиной-генералом в регионе.