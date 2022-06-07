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«Газпром» попал под санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия ввела санкции против «Газпрома» и еще более 40 компаний из РФ и Белоруссии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Новая Зеландия ввела санкции в отношении нескольких десятков компаний из России и Белоруссии, в том числе под новые ограничения попал «Газпром», заявила глава министерства иностранных дел страны Наная Махута. Ее заявление приводится на сайте правительства страны.

«Одно из государственных предприятий — "Газпром", крупнейшая компания страны и ключевой источник российских экспортных доходов за счет продажи газа. Мы также ввели санкции в отношении предприятий, которые разрабатывают оружие и военные технологии», — уточнила Махута.

Она также добавила, что речь идет о 44 предприятиях, шесть из которых — белорусские. Лицам из Новой Зеландии будет запрещено работать с попавшими под санкции компаниями.

11 мая Махута объявила об ограничениях в отношении еще нескольких организаций и ряда граждан. В санкционные списки внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и российское «Агентство интернет-исследований». Ранее Веллингтон ввел ограничения против 170 членов Совета федерации и шести оборонных предприятий России, российских финансовых учреждений, Центрального банка России.

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Платон Щукин
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