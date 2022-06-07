Следователи раскрыли убийство школьника в Нижнем Новгороде

В убийстве 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде подозревается его 13-летний знакомый

Следователи раскрыли убийство 12-летнего школьника, чье тело со множественными ножевыми ранениями было найдено в подъезде жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержан 13-летний подросток, с которым был знаком погибший. По версии следствия, вечером 6 июня в подъезде дома на улице Куйбышева Московского района города подозреваемый нанес потерпевшему смертельные удары и скрылся с места преступления. 12-летний мальчик скончался.

По горячим следам была установлена личность причастного к убийству. Следователи выяснили, что между мальчиками были конфликты из-за того, что младший школьник якобы обижал старшего и не хотел с ним дружить.

Подозреваемый помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее 7 июня стало известно об обнаружении тела мальчика в подъезде дома, жильцы видели, что за ним в подъезд заходил неизвестный мужчина.