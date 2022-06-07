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Российского школьника убили в подъезде многоэтажного дома

В Нижнем Новгороде школьника нашли убитым в подъезде жилого дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде идет поиск подозреваемого в убийстве школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело мальчика нашли в подъезде многоэтажного дома на улице Куйбышева в Московском районе города. Предположительно убийство было совершено вечером 6 июня. Жильцы видели, как вслед за ребенком в подъезд заходил неизвестный мужчина.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводятся оперативные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

6 июня сообщалось, что в Свердловской области суд отправил в СИЗО лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, обвиняемого в убийстве 7-летней дочери. Сам он говорит, что девочка жива и находится в безопасном месте.

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Любовь Ширижик
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