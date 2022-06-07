У сети Pizza Hut в России сменился управляющий

Владелец мастер-франшизы Pizza Hut AmRest закрыла сделку о передаче сети компании «Ной-М»

Компания AmRest, владелец мастер-франшизы Pizza Hut, закрыл сделку о передаче сети пиццерий в России местному оператору, пишет «Коммерсантъ».

В AmRest подтвердили, что управлять сетью больше не будут, ее оператор сменился — теперь это местная компания. Договор аренды уже перезаключен на новую компанию — «Ной-М», уточнил собственник помещения, где расположено одно из кафе.

Основной владелец этого предприятия старший вице-президент ресторанного холдинга «Ростик» Владимир Мехришвили. По 10 процентов «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору подконтрольной «Ростику» «Корпэстейт» Светлане Берсневой.

В «Ростик» входит также группа «Росинтер», которая развивает сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В группе утверждают, что не связаны со сделкой, в компании «Корпэстейт» заявили, что не располагают информацией о сделке своих топ-менеджеров.

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что у Pizza Hut теперь сменится название, однако решение о нем еще не принято. Заявок на регистрацию бренда от «Ной-М» издание не обнаружило. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки, учитывая, что бренд будет отозван, вряд ли превысит 300 миллионов рублей, что близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений.

AmRest, владеющая также франшизой KFC, уже пыталась продать свой бизнес в России, однако в начале мая стало известно, что сделка сорвалась из-за санкций, наложенных на потенциального покупателя. Холдинг является одним из крупнейших в Европе, он был основан в Польше, но с 2017 года штаб-квартира перенесена в Испанию. В России он управляет 267 ресторанами.

