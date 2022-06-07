В Минобороны заявили об обстреле ВСУ приграничных районов России оружием США

В Минобороны заявили, что ВСУ обстреливают приграничные районы России американским оружием

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские военные с территории элеватора в Харьковской области обстреливают приграничные районы России. По его словам, вероятнее всего, огонь ведется из полученного от США оружия — гаубиц М777, сообщает РИА Новости.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — заявил представитель Минобороны России.

Он также добавил, что ВСУ разместили бронетехнику, а также оборудовали огневые позиции для артиллерии на территории элеватора в населенном пункте Губаревка Харьковской области. Кроме того, по его словам, украинские солдаты заняли позиции в поселке Новоэкономическое и населенном пункте Новодонецкое в ДНР, а также в селе Нововасильевка в Сумской области.

Ранее кандидат политических наук Александр Коньков рассказал, что мир уже устал от призывов президента Украины Владимира Зеленского к Западу нарастить поставки оружия. Украинский лидер требует все больше единиц техники и все больше санкций, подчеркнул эксперт.