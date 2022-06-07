Призыв Зеленского нарастить поставки оружия оценили

Политолог Коньков считает, что мир устал от призывов Зеленского нарастить поставки оружия

Мир уже устал от призывов президента Украины Владимира Зеленского к Западу нарастить поставки оружия. Украинский лидер требует все больше единиц техники и все больше санкций. Так оценил обращение Зеленского кандидат политических наук Александр Коньков в разговоре с «Лентой.ру».

Призыв Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву, а также раскритиковал их за недостаточно жесткую позицию в отношении России. По словам Зеленского, они поддерживают Украину, однако в то же время оценивают меры по ослаблению санкций. Кроме того, указал украинский лидер, санкционная политика Запада «так по-настоящему и не повлияла на позицию России». Также Зеленский признал превосходство Москвы перед Киевом в техническом оснащении, из-за которого страна «не способна наступать».

Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом Владимир Зеленский президент Украины

Александр Коньков напомнил, что подобные призывы Зеленского звучат уже не первый месяц.

«Здесь нет никаких новаций и никаких дополнительных суждений. Все к этому уже привыкли. Мы слышим много разных оценок из разных стран, что и как себя ведет Зеленский, и чего он добивается», — отмечает он.

Логика Зеленского исключительно артистическая и сугубо информационная Александр Коньков политолог

Усталость украинского народа

Политолог заявил, что уже даже украинский народ устал от призывов Зеленского.

«Никакое новое оружие, которое Украина получает, не помогает ей справляться с очевидным кризисом управляемости и вооруженных сил, и нацбатальнов. Общество устало от военных действий», — заключил Коньков.

Никакой пользы призывы Зеленского к увеличению поставок оружия не приносят Александр Коньков политолог

Ранее Зеленский посетовал на то, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации в республике, в результате чего Украину подталкивают к невыгодным для нее договоренностям с российской стороной.