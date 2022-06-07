Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Объяснен феномен долгоживущих океанских вихрей

Geophysical Research Letters: океанские вихри существуют десятилетия из-за неровностей дна

Фото: Silas Baisch / Unsplash

Ученые факультета океанографии Военно-морской магистратуры (Naval Postgraduate School, NPS) объяснили феномен океанских круговоротов, которые могут существовать от месяцев до нескольких лет. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, на время существования устойчивых вихрей влияет рельеф дна.

Ранее физики предполагали, что океанские вихри или кольца диаметром несколько десятков или сотен километров должны рассеиваться в течение нескольких недель из-за бароклинной неустойчивости — неустойчивости течений стратифицированной вращающейся жидкой среды с вертикальным сдвигом скорости. Однако наблюдения показывают, что некоторые круговороты способны выживать в течение десятка лет.

Исследователи продемонстрировали, что старые модели не учитывали шероховатость дна, то есть наличие подводных гор, хребтов и долин. Они использовали численное моделирование с плоским дном и дном с реалистичной топографией и показали, что водовороты над неровной поверхностью сохраняются намного дольше, чем их аналоги с идентичными параметрами над плоским морским дном.

Новая модель называется «эффектом наждачной бумаги», которая по аналогии со шлифующей поверхностью с нанесенными на нее абразивными частицами «разглаживает» течения у дна океана, повышая стабильность и долговечность круговоротов на поверхности. При этом существует критическая высота шероховатости дна, которая позволяет поверхностным кольцам оставаться стабильными и сохранять свою структуру в течение многих лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Опубликовано видео сбитого украинского вертолета с замкомандующего ВМСУ на борту
Суд арестовал 500 миллионов рублей на счетах подразделения Google
Стало известно о возможном ребрендинге Wildberries
Возможность встречи Путина и Зеленского оценили
Введение карантина в российском регионе из-за паразита у медведя объяснили
Врач предупредила о смертельной опасности частой привычки хозяек
Причиной взрыва в Херсоне назвали разборки бизнесменов
Российский полицейский подал жалобу на приговор за госизмену в пользу Украины
Названо число спутников российской «Сферы»
Элитные десантники из Великобритании устроили оргию в здании казармы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.