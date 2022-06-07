Элитные десантники из Великобритании устроили оргию в здании казармы

The Sun: британские десантники устроили оргию на территории воинской части

Бойцы британского элитного парашютно-десантного полка устроили оргию на территории воинской части в Колчестере, графство Эссекс. Инцидент произошел при участии женщины, которую они тайно провели в собственные казармы, сообщает издание The Sun.

О происшествии стало известно благодаря камерам видеонаблюдения. Органы военной полиции инициировали проведение расследования, которое установит факт нарушения и выяснит, как десантники провели рыжеволосую женщину в здание на территории военного объекта. «Армия ожидает от всего личного состава высочайших стандартов поведения. Любой, кто не соблюдает эти стандарты, будет подвергнут расследованию», — заявил представитель Вооруженных сил, комментируя данный случай.

Ранее члены Комитета по государственным счетам (PAC) британского парламента сообщили, что Минобороны Великобритании допустило серьезные ошибки в рамках программы поставок бронемашин для сухопутных войск. Эти нарушения ставят под угрозу жизнь британских военнослужащих и национальную безопасность. Опыт тестовой эксплуатации бронемашин показал, что машины имеют конструктивные дефекты, которые приводят к повышенному шуму во время движения и вибрациям в салоне.