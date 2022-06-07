Кремль прокомментировал данные о возможном вводе миротворцев ОДКБ в Донбасс

Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о возможном вводе миротворцев ОДКБ в Донбасс

У Кремля в настоящее время нет данных о возможном привлечении миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к урегулированию ситуации в Донбассе. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными», — ответил на вопрос представитель Кремля, комментируя предложения, прозвучавшие на Парламентской ассамблее стран ОДКБ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на территориях Украины и в республиках Донбасса. По его словам, российские власти вряд ли согласятся с тем, что «какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».

Вместе с тем Картаполов добавил, что на данный момент не видит необходимости в присутствии там миротворцев, «и сама обстановка не позволяет».