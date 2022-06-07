Жители российского города пожаловались на яму-долгожительницу

«Подъем»: жители Петрозаводска пожаловались на яму полугодовалой давности

Жители Петрозаводска пожаловались на яму-долгожительницу, вырытую еще осенью 2021 года. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Подъем».

По словам россиян, тротуар на улице Древлянка раскопали в конце осени. «Что-то поковыряли и на этом все», — добавили они. В городской администрации заявили, что разрешения на копание полугодовалой давности получено не было, и сейчас нарушителей ищет полиция. «В адрес МВД направлено обращение об установлении лиц, производящих земляные работы, и привлечении их к ответственности», — заявили власти Петрозаводска.

Ранее в июне жителю Новосибирска пришлось самостоятельно отремонтировать дорогу рядом со своим домом. Ответственные лица не решили проблему, поэтому мужчина объединился с другими жителями города. Неравнодушные купили асфальтную крошку и за два часа отремонтировали дорогу по адресу улица Лазурная, 22. На починку ушло около пяти тысяч рублей.

