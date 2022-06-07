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В ДНР заявили о наличии военного плана по избавлению Донецка от обстрелов

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о наличии военного плана по прекращению обстрелов Донецка

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Для избавления Донецка от обстрелов со стороны украинских войск был разработан специальный военный план. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, передает РИА Новости

Она отметила, что реализация разработанного плана позволит уже в ближайшее время прекратить обстрелы города, однако не стала раскрывать его подробности.

«Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», — пояснила глава МИД.

Ранее Никонорова сообщала об активном освобождении северной части ДНР. Дипломат также уточнила, что в настоящий момент власти республики контролируют более 70 процентов ее территории.

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Алевтина Запольская
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