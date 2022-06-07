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В ДНР заявили об активном освобождении севера республики

Глава МИД ДНР Никонорова сообщила об активном освобождении севера республики

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила об активном освобождении северной части ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что 7 июня под контроль сил ДНР окончательно перешел находящийся на северном направлении город Святогорск. Никонорова также добавила, что в настоящий момент власти республики контролируют более 70 процентов ее территории.

6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Святогорск в скором времени будет освобожден от украинских войск. 7 июня помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Киселев заявил, что территория города была зачищена подразделениями ЛНР.

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Алевтина Запольская
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