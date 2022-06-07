В ДНР заявили об активном освобождении севера республики

Глава МИД ДНР Никонорова сообщила об активном освобождении севера республики

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила об активном освобождении северной части ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что 7 июня под контроль сил ДНР окончательно перешел находящийся на северном направлении город Святогорск. Никонорова также добавила, что в настоящий момент власти республики контролируют более 70 процентов ее территории.

6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что Святогорск в скором времени будет освобожден от украинских войск. 7 июня помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Киселев заявил, что территория города была зачищена подразделениями ЛНР.