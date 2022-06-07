В ЛНР сообщили о зачистке Святогорска
В МВД ЛНР сообщили о зачистке Святогорска подразделениями республики
Территория города Святогорска была зачищена подразделениями Луганской народной республики (ЛНР). Об этом помощник главы МВД ЛНР Владимир Киселев заявил в эфире Первого канала.
По его словам, силы республики уже зачистили город и переходят через реку Северский Донец.
6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о скором освобождении Святогорска от украинских войск. Он также отметил, что действующие в качестве заградительных отрядов бойцы Вооруженных сил Украины взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление своих военных из города.