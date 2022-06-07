Член Бюро франко-российского диалога Жантийе предсказал неизбежную победу РФ на Украине

Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе предсказал неизбежную победу России на Украине в своей колонке для Valeurs Actuelles.

По его словам, западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации на Украине.

«Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта», — заявил он.

Жантийе подчеркнул, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Он также отметил стратегические успехи российской стороны в районе Северодонецка.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскрыл позицию страны по поводу конфликта на Украине. Он заявил, что Париж поддерживает Киев, чтобы не допустить победы России, но в то же время выступает за продолжение диалога для построения мира. По словам Бона, Франция помогает Украине с первых дней спецоперации — передает военную технику. Однако, уточнил он, Париж не желает отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих, так как это «необратимо и серьезно ухудшит ситуацию».