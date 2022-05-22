Во Франции заявили о нежелании победы России на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил, что Париж не желает победы России на Украине

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскрыл позицию страны по конфликту на Украине. Он заявил, что Париж поддерживает Киев, чтобы не допустить победы России, но в то же время выступает за продолжение диалога для построения мира. Такое заявление он сделал в эфире телеканала SeeNews, передает ТАСС.

По словам Бона, Франция помогает Украине с первых дней спецоперации — передает военную технику. Однако, уточнил он, Париж не желает отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих, так как это «необратимо и серьезно ухудшит ситуацию».

Министр-делегат также указал, что нынешняя цель Европы и Запада в целом — «освободить Украину» и «сохранить ее территории». При этом он подчеркнул, что только украинский лидер Владимир Зеленский может определять «условия переговоров о будущем мире». Бон заметил, что так как слабая сторона не может диктовать свои условия, западный страны оказывают Киеву поддержку.

«В то же время мы — Франция, в частности президент Франции — поддерживаем сложный контакт, который пока не приводит к желаемым результатам, но поддерживается с [президентом России Владимиром] Путиным», — заключил Клеман Бон, добавив, что Париж нельзя обвинить в том, что он разрушил диалог, провоцировал или избегал дискуссий.

Ранее 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал нарастить поставки вооружений Украине. Французский лидер подтвердил намерения поддержать любые просьбы с украинской стороны, в частности, это касается обороны, топлива, гуманитарной, экономической и финансовой помощи, включая «борьбу с безнаказанностью».

