Во Франции заявили о нежелании победы России на Украине
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон раскрыл позицию страны по конфликту на Украине. Он заявил, что Париж поддерживает Киев, чтобы не допустить победы России, но в то же время выступает за продолжение диалога для построения мира. Такое заявление он сделал в эфире телеканала SeeNews, передает ТАСС.
По словам Бона, Франция помогает Украине с первых дней спецоперации — передает военную технику. Однако, уточнил он, Париж не желает отправлять в зону боевых действий своих военнослужащих, так как это «необратимо и серьезно ухудшит ситуацию».
Министр-делегат также указал, что нынешняя цель Европы и Запада в целом — «освободить Украину» и «сохранить ее территории». При этом он подчеркнул, что только украинский лидер Владимир Зеленский может определять «условия переговоров о будущем мире». Бон заметил, что так как слабая сторона не может диктовать свои условия, западный страны оказывают Киеву поддержку.
«В то же время мы — Франция, в частности президент Франции — поддерживаем сложный контакт, который пока не приводит к желаемым результатам, но поддерживается с [президентом России Владимиром] Путиным», — заключил Клеман Бон, добавив, что Париж нельзя обвинить в том, что он разрушил диалог, провоцировал или избегал дискуссий.
Ранее 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал нарастить поставки вооружений Украине. Французский лидер подтвердил намерения поддержать любые просьбы с украинской стороны, в частности, это касается обороны, топлива, гуманитарной, экономической и финансовой помощи, включая «борьбу с безнаказанностью».