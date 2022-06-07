Синоптик рассказал о превышении температурой в Москве климатической нормы

Синоптик Леус рассказал о приходе в Москву скандинавского антициклона

Со второй половины текущей недели в столичном регионе температура воздуха превысит климатическую норму, заявил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Температурные показатели в среду, четверг и пятницу будут близкими к июльским значениям, добавил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Начавшая неделя в центре Европейской России будет по-летнему теплой, и вторая половина этого периода окажется даже на несколько градусов теплее, чем положено по климату, и температурные характеристики будут близки к июльским значениям», — рассказал Леус.

С 6 июня в Москву и область пришел скандинавский антициклон, объявил метеоролог. «Он пока достаточно прохладный, и сегодняшние температуры (7 июня — прим. "Ленты.ру") будут меняться в пределах плюс 18-23 градусов при солнечной и сухой погоде», — сообщил синоптик.

Такой же погода сохранится в среду и четверг, отметил Леус. Она останется малооблачной, обойдется без дождей. В эти дни пришедшие в регион прохладные воздушные массы начнут прогреваться, добавил ведущий специалист Центра «Фобос». «К тому же солнечным лучам поможет и ветер, развернувшийся на южные ромбы. В среду в центральной части Европейской России днем будет уже до плюс 22-27 градусов, а в четверг — плюс 23-28», — поделился специалист.

Так же тепло будет в пятницу. Температура 10 июня будет колебаться от плюс 23 до 28 градусов, сообщил Леус. «Местами стараниями приближающегося атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — указал Леус.

Согласно прогнозу синоптика, в первый выходной день текущей недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Дождей и гроз станет больше, сообщил он, а температура понизится до плюс 21-26 градусов. «Ну и закончится неделя вновь сухой теплой и солнечной погодой. В регион опять придет антициклон, и температурный фон будет колебаться в пределах плюс 22-27 градусов», — закончил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам теплые ночи к концу недели. Воздух после захода солнца будет прогрет до 14-16 градусов, добавил он. По словам Вильфанда, потепление вызвано сменой направления и насыщенностью влагой южных воздушных масс.