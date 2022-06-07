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Вильфанд пообещал москвичам «июльскую» погоду в конце недели

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам июльскую погоду в конце недели

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Температура в Москве к концу надели будет достигать 24-27 градусов, что соответствует показателям второй половины июля. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — 14-16 градусов, дневные — 24-27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, потепление вызвано сменой направления и насыщенностью влагой южных воздушных масс, из-за чего ожидается более облачная погода. При этом существенных осадков прогнозируют.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям России «медовое» лето с безветренной погодой и умеренной влажностью, По его словам, в ближайшие месяцы скоротечные ливни будут чередоваться с солнечными днями. «Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики», — сказал Тишковец.

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