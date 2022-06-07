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Польша поставит Украине военную помощь на рекордную сумму

Польша поставит Украине оружие на сумму $630 млн

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку военной помощи Украине — ее стоимость составит 630 миллионов долларов, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», — сказал премьер. При этом он не пояснил, какое вооружение будет предоставлено Украине в рамках рекордного объема помощи.

По словам Моравецкого, финансирование частично покроет Евросоюз.

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Министр государственных активов Польши Яцек Сасин уточнил, что сумма контракта — около 628 миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. В будущем стороны надеются создать совместные виды оборонительного вооружения.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. В рамках военной помощи Киеву будут переданы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

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Алина Гончарова
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