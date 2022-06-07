Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Поврежденную на Украине артиллерию вывезли в Польшу для ремонта

The Economist: поврежденные на Украине гаубицы M777 вывезли в Польшу для ремонта

Фото: Reuters

Поврежденную на Украине артиллерию отправляют обратно в Польшу для ремонта. Об этом заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши в Twitter.

Отмечается, что поставляемые из США и других стран НАТО гаубицы, включая M777, либо уничтожаются на позициях (в том числе с воздуха), либо повреждаются из-за плохого обслуживания.

По словам журналиста, из-за этого Украина теряет много артиллерии.

Ранее стало известно, что США поставят Украине РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда
Раскрыты действия российских провайдеров при отключении от точки обмена в Европе
В ЛНР сообщили об отбитом укрепленном пункте украинской армии
В Приднестровье заявили о возможной причастности Украины к диверсии с гранатами
Раскрыты подробности иска Дудя к Минюсту России
Росгвардия уничтожила беспилотники с операторами в Харьковской области
Врач назвал пять основных признаков начинающегося слабоумия
Известная сеть пиццерий заявила о смене владельца и названия
В России выявили 3259 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.