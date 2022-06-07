Поврежденную на Украине артиллерию вывезли в Польшу для ремонта

The Economist: поврежденные на Украине гаубицы M777 вывезли в Польшу для ремонта

Поврежденную на Украине артиллерию отправляют обратно в Польшу для ремонта. Об этом заявил редактор издания The Economist Шашанк Джоши в Twitter.

Отмечается, что поставляемые из США и других стран НАТО гаубицы, включая M777, либо уничтожаются на позициях (в том числе с воздуха), либо повреждаются из-за плохого обслуживания.

По словам журналиста, из-за этого Украина теряет много артиллерии.

Ранее стало известно, что США поставят Украине РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.