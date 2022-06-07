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Украина собралась помочь Европе заменить российский газ

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина может помочь Европе заменить российский газ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европа может заменить миллиарды кубометров поставляемого из России газа с помощью импорта электроэнергии из Украины, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его мнению, только поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США не помогут Европе отказаться от топлива из России в краткосрочной перспективе. «Но комбинация мер, таких как энергоэффективность, переключение на какие-то другие источники энергии, даже временно на уголь, атом, например, экспорт электроэнергии из Украины, который может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа», — рассказал Витренко.

Кроме того, глава «Нафтогаза» предложил Европе подключить импорт от других партнеров. Согласно словам Витренко, поставки газа с Ближнего Востока, из новых стран, таких как, например, Ирак, могут полностью заменить импорт российского топлива. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году общий объем импорта ЕС из России превышал 150 миллиардов кубометров газа с учетом СПГ. В ближайшие годы блок собирается полностью отказаться от поставок, а пока намерен лишь снизить их объем.

Сама Украина, как пояснил Витренко, для следующего отопительного сезона может закупать газ в США, соответствующие переговоры уже ведутся. Страна готовится приобрести за рубежом газ на сумму до восьми миллиардов долларов, причем обсуждаются не только поставки, но и их финансирование.

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Платон Щукин
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