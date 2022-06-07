Стало известно о пострадавшем младенце при взрыве газа в Богородске

Женщина и шестимесячный ребенок пострадали при взрыве газа в доме в Нижегородской области

При взрыве газа в жилом доме в Богородске Нижегородской области пострадали 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок. Об этом рассказал во вторник, 7 июня, региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

В квартире пятиэтажки на улице Чернышевского, по предварительной версии, взорвался газовый баллон. По словам министра, женщина и младенец находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 32 жильца были эвакуированы спасателями.

Ребенка после осмотра реанимационной бригады центра медицины катастроф доставили в детскую областную больницу. Угрозы его жизни и здоровью сейчас нет.

При взрыве газа в российском жилом доме выбило стекла и межкомнатную перегородку, несущие конструкции не были повреждены.

О происшествии стало известно во вторник, 7 июня. На записи очевидцев с места видно, как из окон валит дым.

1 июня в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах произошел взрыв газа. В результате происшествия погиб один человек.