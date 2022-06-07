Последствия наводнения в российских селах попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия наводнения из-за ливней в двух селах в Башкирии

В Башкирии из-за ливней началось наводнение в двух селах в Бижбулякском районе, последствия разгула природной стихии попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в группе «Моя Уфа. Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как потоки воды затапливают частные дворы, огороды и сады. В зоне наводнения оказались жители российских сел Алексеевка и Саитово.

По данным метеорологов, за неделю в Башкирии выпала месячная норма осадков. Южный циклон, пришедший с Каспийского моря, принес обильные грозовые дожди. В западных районах выпало от 21 до 38 миллиметров за сутки, на метеостанции Раевка за семь часов выпало 38 миллиметров.

Об эвакуации жителей пока не сообщалось.

Ранее в Тульской области местные жители сняли на видео сход селя.

На кадрах виден стремительно продвигающийся по полю поток. К концу видео он подбирается к автомобильной дороге. По предположениям местных жителей, поток состоял из удобрений, навоза и фекальных масс с местных полей. Однако в пресс-службе администрации Ефремовского района заявили, что сель состоял из грунта и воды.

Ударная волна



