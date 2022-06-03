В российском регионе поток бурой массы сошел на поля и попал на видео

В Тульской области местные жители сняли на видео сход селя

Жители Тульской области сняли на видео поток бурой массы, который сошел на поля около села Вязово. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах виден стремительно продвигающийся по полю поток. К концу видео он подбирается к автомобильной дороге. По предположениям местных жителей, поток состоял из удобрений и фекальных масс с местных полей. Однако в пресс-службе администрации Ефремовского района заявили, что сель состоял из грунта и воды.

«Там сошел селевой поток. Но ни о каком навозе не может быть и речи. Это был грунт. Сошел он в результате обильных осадков. Селевой поток перешел через дорогу. На сегодняшнее утро Вязово доступно для транспорта», — объяснили в пресс-службе. Там уточнили, что на место инцидента была направлена техника для расчистки дороги. В результате схода селя никто из жителей российского региона не пострадал.

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