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В российском регионе двоих рабочих спасли из-под лавины

Спасатели на Сахалине извлекли из-под лавины двоих рабочих, один из них госпитализирован

Фото: Pixabay

Спасатели в Сахалинской области спасли двоих рабочих из-под лавины на территории «Солнцевского угольного разреза». Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Четверо рабочих производили демонтаж трубы в районе реки Полтавская, когда на них обрушилась снежная масса. Двоим удалось выбраться самостоятельно, еще двух человек начали искать, на место происшествия выехали спасатели, полиция, пожарные, а также глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.

Благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб обоих попавших под лавину рабочих удалось быстро найти и достать. Один из них был госпитализирован, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает.

Ранее на Камчатке российский турист, попавший под лавину, спасся благодаря помощи друзей. Находившиеся рядом мужчины начали откапывать товарища, в первую очередь очистив ему лицо и руки.

Марина Совина
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