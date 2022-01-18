Попавшего под лавину во время катания на снегоходе туриста сняли на видео

На Камчатке российский турист, попавший под лавину, спасся благодаря помощи друзей — один из очевидцев снял инцидент на видео. Ролик и подробности опубликовал Instagram-канал @skidookingkamchatka.

Сообщается, что группа туристов отправилась в поездку на снегоходах на Банные горячие источники — прямо во время катания на одного из участников сошла лавина. Находившиеся рядом мужчины начали откапывать товарища, в первую очередь очистив ему лицо и руки.

На кадрах видно, как двое туристов откапывают лопатами застрявшего в снегу по шею мужчину. Автор видео прокомментировал, что попавший в лавину жив и попросил товарища «передать привет» и «помахать ручками» на камеру.

Ранее, в ноябре 2021 года, в национальном парке Роки-Маунтин (США) нашли останки туриста из Германии, пропавшего при загадочных обстоятельствах почти 40 лет назад. Так, случайно обнаруженные лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи принадлежали исчезнувшему в 1983 году немецкому альпинисту.

