«Положенца» Тюменской области осудят за криминальный статус

В Тюменской области 63-летнего «положенца» осудят за криминальный статус

В Тюменской области 63-летнего местного жителя осудят за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2010 года фигурант был наделен криминальным статусом «положенец». Как пишет издание 72.ru, речь идет о Сергее Патрушеве, которого задержали осенью 2020 года после жалоб проституток, обратившихся за помощью в полицию из-за того, что авторитет и его подельники требовали с них деньги за «крышу».

Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина придерживался криминальных идей и традиций и продвигал их, а также негласно управлял деятельностью преступников и контролировал сбор и расходование денег, собранных незаконным путем. В июле 2020 года обвиняемый создал преступное сообщество, члены которого совершили более 10 вымогательств у жителей Тюмени. Осенью «положенца» и восемь его подельников задержали сотрудники ФСБ. Соучастники криминального авторитета также предстанут перед судом.

3 июня сообщалось, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил авторитета Вагана Неркараряна, известного в криминальных кругах как Карлик, к 10 годам колонии строгого режима за вымогательство. Во время суда он вину не признал. По данным следствия, с июня по сентябрь 2016 года подсудимый, находясь в СИЗО № 1, требовал ценные бумаги у сокамерника, угрожая ему и его близким убийством. В этом ему помогали двое соучастников, дело в отношении них выделено в отдельное производство. В результате потерпевший передал злоумышленнику имущество на 23 миллиона рублей.