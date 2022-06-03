Криминального авторитета Карлика осудили на десять лет за вымогательство

В Ростове-на-Дону криминального авторитета Карлика осудили на десять лет за вымогательство

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил авторитета Вагана Неркараряна, известного в криминальных кругах как Карлик, к десяти годам колонии строгого режима за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Во время суда Неркарарян вину не признал. По данным следствия, с июня по сентябрь 2016 года подсудимый, находясь в СИЗО № 1, требовал ценные бумаги у сокамерника, угрожая ему и его близким убийством. В этом ему помогали двое соучастников, дело в отношении них выделено в отдельное производство. В результате потерпевший передал злоумышленнику имущество на 23 миллиона рублей.

Помимо этого, с сентября по ноябрь 2016 года авторитет, угрожая физической расправой, получил от того же арестанта права требования по договорам долевого строительства на сумму 2,6 миллиона рублей.

Как пишет портал «Ростовская область сегодня», в СИЗО-1 Карлик вымогал акции компаний, гостиницу и землю в Таиланде. Неркараряна считают «приближенным к ворам в законе» и активным членом ОПС «Каневские».