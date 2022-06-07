Россиянин провалился под землю вместе с асфальтом

Житель Салехарда провалился под землю вместе с асфальтом

Житель Салехарда провалился под землю вместе с асфальтом. Об этом во вторник, 7 июня, со ссылкой на слова мэрии российского города пишет URA.RU.

По предварительным данным, мужчина травмировал ногу.

Профильные службы уже обследуют участок, в целях безопасности вокруг него поставили ограждения. Местные власти пообещали, что «в ближайшие дни повреждение будет устранено в рамках гарантийных обязательств». Будет решаться вопрос о компенсации пострадавшему.

5 июня на севере Москвы автомобиль с водителем провалился в гигантскую яму на дороге, которую вырыли сотрудники коммунальных служб. Инцидент произошел на Тимирязевской улице: водитель Hyundai Solaris сдавал назад и провалился в котлован, где велись работы.

Отмечалось, что ограждения вокруг ямы не было. Сидевшему за рулем мужчине удалось выбраться самостоятельно, ни он, ни рабочие не пострадали.