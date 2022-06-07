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Напавшего с ножом на отчима российского школьника отправили в психбольницу

В Петербурге школьника поместили в психбольницу после нападения с ножом на отчима

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Петербурге 16-летнего школьника поместили в Детскую психиатрическую больницу после нападения на 34-летнего отчима. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что утром 6 июня в квартире одного из домов на Малой Карпатской улице девятиклассник ударил ножом в живот супруга матери. Пострадавшего россиянина госпитализировали с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Вологде 41-летнюю местную жительницу, зарезавшую девятилетнюю девочку, отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Проведенная экспертиза показала, что у женщины есть хроническое психическое расстройство, которое в момент совершения преступления мешало ей осознавать фактический характер действий.

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Елизавета Новикова
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