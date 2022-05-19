Зарезавшую 9-летнюю девочку россиянку отправили на принудительное лечение

Жительницу Вологды отправили на принудительное лечение после убийства 9-летней девочки

В Вологде 41-летнюю местную жительницу отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар по делу об убийстве 9-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что у женщины есть хроническое психическое расстройство, которое в момент совершения преступления мешало ей осознавать фактический характер и опасность своих действий.

Судом установлено, что 16 октября прошлого года подсудимая заметила на улице Воровского двух девочек, гуляющих без присмотра взрослых, и накормила их пирожными, чтобы войти в доверие. Подозреваемая сумела расположить к себе детей и заманила их в свою квартиру. Позже одну из девочек женщина попросила сходить в магазин, а вторую зарезала, после чего скрылась с места преступления. 9-летняя школьница скончалась на месте. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 18 октября во время обыска в квартире.

После убийства подсудимая сбежала из региона на поезде. В дороге ее психическое состояние обострилось, ей вызвали скорую. Медики доставили женщину в психиатрическую больницу, где впоследствии ее нашли полицейские. Отмечалось, что задержанная находилась в тяжелом состоянии.