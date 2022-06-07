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В Совфеде ответили на удивление Финляндии из-за реакции России на планы по НАТО

Член Совфеда Пушков: глава финской разведки Пелттари зря удивился из-за реакции РФ по НАТО

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что руководитель финской разведки Антти Пелттари зря удивился отсутствию действий России из-за планов Хельсинки по вступлению в НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Глава разведки Финляндии Пелттари напрасно удивляется отсутствию давления со стороны России в связи с готовящимся вступлением Финляндии в НАТО», — написал сенатор.

При этом ситуация в районе Балтики будет зависеть от того, какие формы примет членство страны в альянсе, а также от степени взаимодействия между Финляндией и остальными странами, входящими в НАТО, подчеркнул Пушков.

«Прежде всего, появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории», — добавил сенатор.

Член Совфеда заключил, что Москва не стремится к конфликту с НАТО или кандидатами в НАТО, а «операция на Украине не распространяется на страны альянса, пока они не переходят к прямому столкновению с Россией».

Ранее Пелттари в интервью Financial Times признал, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Он счел этот факт удивительным. «Хорошо, что ничего не происходит. Будем надеяться, что все так и останется», — отметил он. При этом Пелттари не уточнил, какой реакции ожидали от Москвы.

Марина Совина
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