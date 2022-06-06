В Финляндии удивились реакции России на планы по вступлению в НАТО

Глава разведки Финляндии Пелттари удивился реакции России на планы по вступлению в НАТО

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО. Это признал глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в интервью Financial Times.

Руководитель финской разведки счел этот факт удивительным. «Хорошо, что ничего не происходит. Будем надеяться, что все так и останется», — отметил он. При этом Пелттари не уточнил, какой реакции ожидали от Москвы.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил опасность от вхождения в НАТО Финляндии и Украины, назвав решение Хельсинки «меньшей угрозой». По его словам, причина «совершенно понятна», дело не только в оружии, которое размещено на шведской и финской территории и в том, что России придется давать ответ относительно ситуации в Балтийском море и на границе. По его словам, с Финляндией и Швецией, в отличие от Украины, у Москвы нет никаких территориальных вопросов.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что две североевропейские страны также примут участие в саммите блока в Мадриде в конце июня.