В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму о присоединении к России

Мэр Мелитополя Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита Кириенко

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила, что в городе начали готовиться к референдуму о воссоединении с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил Мелитополь во вторник, 7 июня.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией… и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — подчеркнула мэр города.

Данильченко добавила, что администрации Мелитополя было «очень приятно слышать теплые слова о нашем городе».

«Сергей Владиленович выразил благодарность нашим сотрудникам ЖКХ, медицины, образования, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни, а мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни», — подчеркнула она.

Ранее в Запорожской области назвали условие для референдума о присоединении к России. Первый замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Артем Шарлай заявил, что он станет возможным после освобождения столицы.