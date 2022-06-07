Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму о присоединении к России

Мэр Мелитополя Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита Кириенко

Фото: РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя в Запорожской области Галина Данильченко заявила, что в городе начали готовиться к референдуму о воссоединении с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

Данильченко заявила о подготовке к референдуму по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил Мелитополь во вторник, 7 июня.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией… и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — подчеркнула мэр города.

Данильченко добавила, что администрации Мелитополя было «очень приятно слышать теплые слова о нашем городе».

«Сергей Владиленович выразил благодарность нашим сотрудникам ЖКХ, медицины, образования, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя нашего города в построение новой жизни, а мы в свою очередь очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни», — подчеркнула она.

Ранее в Запорожской области назвали условие для референдума о присоединении к России. Первый замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Артем Шарлай заявил, что он станет возможным после освобождения столицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе заявили о подготовке к референдуму о присоединении к России
Меркель объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году
На Украине создадут Совет по декоммунизации и дерусификации
Милонов высказался о решивших сменить спортивное гражданство российских атлетах
ООН назвала число пострадавших из-за кризиса на Украине
Раскрыты подробности о выставке «Москва. Реальное» в Музее архитектуры
В Минобороны обвинили Киев в продовольственном терроризме против своего народа
В Минобороны заявили об обстреле ВСУ приграничных районов России оружием США
Психолог рассказал о способах борьбы с тревогой перед экзаменом
В Черногории назвали причину запрета пролета самолета Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.