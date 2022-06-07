Бизнесмен решил отдать дочь для человеческого жертвоприношения

Ghana Web: спасена девочка, отданная отцом для ритуала с человеческим жертвоприношением

Бизнесмен из региона Большая Аккра в Гане попытался устроить человеческое жертвоприношение и попался. Об этом сообщает Ghana Web.

42-летний Эванс Оппонг решил провести денежный ритуал, который должен был принести ему богатство. Для этого он отдал свою дочь местному священнослужителю и попросил принести ее в жертву.

Тот не стал ему помогать и сообщил о произошедшем в полицию. После этого мужчину арестовали. В правоохранительных органах сообщили, что девочке, которую спасли от отца, было 11 лет.

Ранее сообщалось, что житель столицы Зимбабве, города Хараре, поверил колдунам-ритуалистам, обещавшим ему приумножение капитала, и лишился 74 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Ритуалисты убедили мужчину, что духи предков хотят подарить ему 20 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей) в качестве благословения.