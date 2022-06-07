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Росгвардия уничтожила беспилотники с операторами в Харьковской области

Росгвардия заявила об уничтожении беспилотников и их операторов в Харьковской области

Фото: пресс-служба Росгвардии

Военнослужащие Росгвардии сбили беспилотники противника в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

С помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам были нейтрализованы беспилотник-камикадзе Warmate польского производства и украинский беспилотник «Каратель». Также российские военнослужащие определили местоположение их операторов и передали координаты артиллерийским подразделениям, которые ответным огнем поразили цели.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области. В засаду росгвардейцев, организованную в лесу, попала группа диверсантов из семи человек. В результате боестолкновения они были уничтожены, один взят в плен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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Любовь Ширижик
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