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Среда обитания

В российском городе пожаловались на нашествие ядовитых скорпионов

Калининградцы рассказали об обнаруженных в квартирах ядовитых скорпионах

Фото: Pascal Goetgheluck / Globallookpress.com

Калининградцы пожаловались на ядовитых скорпионов, которых обнаруживают в квартирах. Две жительницы российского города нашли членистоногих у себя дома, сообщает KP.RU.

Первый случай произошел в конце мая. Мария увидела скорпиона размером около сантиметра в детской комнате. Она раздавила членистоногое, отдавив ему хвост. Женщина предполагает, что принесла скорпиона из магазина вместе с овощами. Похожее случилось с другой жительницей Калининграда в начале июня. Она купила молодую картошку в лавке на Полоцкой и обнаружила скорпиона внутри пакета.

Главный специалист сектора «Террариум» Калининградского зоопарка Александр Хлевтов подтвердил по фото, что обе женщины нашли именно скорпионов. По его словам, членистоногое из пакета с картошкой — представитель семейства Buthidae, однако определить вид невозможно. Скорпионы прячутся днем в темных местах — эксперт считает, что при погрузке картошки для отправки в город рабочие могут их не заметить.

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Хлевтов подчеркнул, что даже маленькие скорпионы ядовиты. «Представители данного семейства обладают достаточно сильным ядом. Их укол довольно болезненный, сразу возникает жжение и отек, но обычно обходится без серьезных последствий», — заявил он. В особенности яд таких членистоногих опасен для пожилых и больных людей, детей, а также аллергиков. Однако чаще всего скорпионы не проявляют агрессии и стараются избегать прямого контакта с человеком.

В апреле на нашествие насекомых пожаловались жители Санкт-Петербурга. В одном из многоквартирных домов появилось множество мух, которые переселились в квартиры и подъезды из затопленной канализации.

Александра Качан
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