В США двухлетний мальчик случайно застрелил отца из пистолета

В США двухлетний ребенок застрелил отца из пистолета, мать арестована за халатность

Двухлетний мальчик в штате Флорида, США, застрелил отца из пистолета в спину, пока тот играл в игровую приставку. Его мать, 26-летняя Мари Айала, арестована за халатность при хранении оружия. Об этом сообщает NBC News.

Согласно данным полиции, она забыла убрать оружие в недоступное для детей место. Старший ребенок пяти лет рассказал правоохранительным органам, что его брат смог найти пистолет Glock и затем случайно выстрелил из него. «Пистолет хранился неправильно, он был доступен даже для двухлетнего ребенка, и в результате [халатности] произошла трагедия, которую никто не может осмыслить», — рассказал шериф округа Ориндж Джон Мина.

Сама Айала рассказала, что инцидент произошел в спальне в присутствии супругов и их трех детей. «Дети не пострадали, но, скорее всего, они навсегда останутся с эмоциональной травмой. Мало того, что они фактически потеряли обоих родителей, малышу, который случайно выстрелил своему отцу в спину, придется расти с осознанием того, что его действия стали причиной смерти родителя», — добавил шериф.

Ранее стало известно, что в Туле суд приговорил к двум годам исправительных работ мужчину, который случайно убил коллегу во время приемки оружия. Подсудимый принес контролерам оружие для приемки. Россиянин думал, что оно не заряжено; после того как он снял предохранитель и нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Пуля прошла сквозь стену и попала в голову 63-летнему сотруднику Тульского оружейного завода.