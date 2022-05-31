Россиянин случайно застрелил коллегу во время приемки оружия

Мужчина во время приемки оружия случайно застрелил сотрудника Тульского оружейного завода

В Туле мужчину приговорили к двум годам исправительных работ за случайное убийство коллеги во время приемки оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном районном суде города.

Помимо этого, 15 процентов его зарплаты будет удерживаться в пользу государства.

Согласно данным следствия, 16 июля прошлого года подсудимый принес контролерам оружие для приемки. Россиянин думал, что оно не заряжено; после того как он снял предохранитель и нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Пуля прошла сквозь стену и попала в голову 63-летнему сотруднику Тульского оружейного завода. От пулевого ранения головы, открытой черепно-мозговой травмы и ранения правого уха и шеи тот скончался на месте.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом наемный рабочий убил российскую семью ради 35 миллионов рублей.