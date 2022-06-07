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Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР

Шойгу заявил, что территория Луганской народной республики освобождена на 97 процентов
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена российскими войсками на 97 процентов. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР. Продолжается освобождение промышленной зоны города, а также ближайших населенных пунктов, сказал глава Минобороны.

20 мая министр обороны сообщал, что освобождение территории ЛНР в ходе спецоперации близится к своему завершению, отметив, что российские военные совместно с подразделениями народной милиции республик Донбасса продолжают расширять контроль над территориями.

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Анастасия Шейкина
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