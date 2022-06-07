В Молдавии оштрафовали ретранслятора НТВ за программу 9 мая

Совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал ретранслятора НТВ за программу 9 мая

Совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за программу 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ретранслятор НТВ оштрафовали за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне, а не во Второй мировой войне.

Отмечается, что канал оштрафовали на 18 тысяч леев (примерно 59 тысяч рублей).

Руководство ретранслятора НТВ заявило, что канал не нарушал закон.

«Девятое мая был и остается государственным праздником в Молдавии, который официально называется "День Победы и поминовение героев, павших за независимость Родины". В связи с этим неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий», — сообщили представители канала.